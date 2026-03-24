Cacique da Globo pede demissão e detona emissora: "perversidade"

247 - Um chefe de produção da TV Globo pediu demissão recentemente e tornou públicas críticas ao ambiente interno da emissora, apontando o que classificou como situações de desgaste profissional e práticas consideradas inadequadas. As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV, que detalhou o relato do ex-funcionário.

Segundo a publicação, o profissional decidiu deixar o cargo após um período de insatisfação acumulada, marcado por episódios que, em suas palavras, evidenciariam um ambiente de trabalho difícil e, por vezes, hostil. Em manifestações públicas, ele descreveu experiências que teriam contribuído para sua saída.

Em um dos trechos mais contundentes, o ex-chefe de produção afirmou que a rotina na emissora revelou aspectos negativos que o impactaram diretamente. Ele classificou a experiência como marcada por “perversidade”, termo utilizado para resumir sua percepção sobre determinadas práticas internas.

De acordo com o relato, o profissional também destacou pressões constantes e dificuldades na dinâmica de trabalho, sugerindo que a cultura organizacional teria contribuído para o desgaste emocional e profissional. As críticas foram feitas de forma pública, chamando atenção nas redes sociais e gerando repercussão entre profissionais do setor.

A saída ocorre em um momento em que discussões sobre condições de trabalho e saúde mental têm ganhado espaço no mercado audiovisual. O episódio reacende o debate sobre os bastidores das grandes produções televisivas e os desafios enfrentados por profissionais que atuam atrás das câmeras.

Até o momento, a TV Globo não havia se pronunciado oficialmente sobre as declarações do ex-funcionário.

A repercussão do caso também mobilizou internautas e profissionais da área, que passaram a discutir a realidade do trabalho em grandes emissoras, incluindo questões como carga horária, pressão por resultados e relações hierárquicas no ambiente corporativo.