Campanha de Bolsonaro gasta quatro vezes mais que Lula com propaganda no YouTube em uma semana

Jair Bolsonaro veiculou 86% dos 767 anúncios na plataforma entre 19 e 25 de outubro. A do ex-presidente publicou 58% de 594 na última semana

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 15,4 milhões com propaganda no Youtube de 19 a 25 de outubro, valor quatro vezes maior em comparação com o dinheiro de gasto pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que gastou R$ 3,4 milhões com publicidade na plataforma nesse período.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (26) pelo portal G1, Bolsonaro veiculou 767 anúncios no YouTube desde o começo da disputa de segundo turno, em 3 de outubro, sendo 86% (661) publicados entre 19 e 25 de outubro. A campanha de Lula teve 594 anúncios no segundo turno, sendo 58% (343) na última semana.

Desde o início da disputa do segundo turno, a campanha de Bolsonaro gastou R$ 17,2 milhões com propaganda no YouTube. A campanha de Lula gastou R$ 5,9 milhões na plataforma.

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Outra pesquisa, a do Ipec, apontou que os dois candidatos estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País.

