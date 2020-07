Canais bolsonaristas no YouTube faturaram R$ 647 mil, diz consultoria

Os canais bolsonaristas “Foco do Brasil” e “Folha Polícia” faturaram R$ 196 mil e R$ 164 mil respectivamente, apenas no YouTube. Outros integrantes da lista são investigados pelo STF no inquérito dos atos antidemocráticos edit

247 – No YouTube, apenas com a ferramenta de monetização de anúncios do Google, 12 canais bolsonaristas investigados no STF no inquérito dos atos antidemocráticos faturaram R$ 647 mil ou mais nos últimos três meses. O levantamento da consultoria Quaest considera o dólar a R$ 5,45 e as métricas informadas pela própria plataforma. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Os canais que receberam os maiores valores são “Foco do Brasil” e “Folha Política”, que arrecadaram R$ 196 mil e R$ 164 mil respectivamente.

Os canais "O Giro de Notícias" e "Terça Livre" aparecem atrás, com ganhos de R$ 95 mil e R$ 64 mil no YouTube. O bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que segue preso, levou R$ 13,5 mil, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.