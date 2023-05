Cappelli diz que PL das Fake News é questão de ‘segurança nacional’

Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional defende o PL das Fake News e destaca a importância da legislação para a proteção da democracia e soberania nacional edit

247 -O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, argumentou que o PL 2630 das Fake News é uma questão de "segurança nacional". Ele defendeu que a legislação trata da proteção à vida, defesa da democracia e soberania nacional. Segundo Cappelli, os principais países do mundo já criaram agências de segurança cibernética e normas de controle das redes.

“Os principais países do mundo criaram agências de segurança cibernética e aprovaram leis de regulação das redes. Tema de segurança nacional”, disse em sua conta oficial no Twitter.

Não é apenas um Projeto de Lei. É sobre proteção à vida, defesa da democracia e soberania nacional. Os principais países do mundo criaram agências de segurança cibernética e aprovaram leis de regulação das redes. Tema de segurança nacional. Bom trabalho e boa semana a toda(o)s! — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) May 2, 2023

Deputados bolsonaristas, bancadas conservadoras e empresas de tecnologia como Google, Facebook e TikTok aumentaram a mobilização para barrar o andamento do projeto, levando mais deputados a se posicionar contra a mudança na lei. O governo Lula defende o PL, mas já admitiu ter dificuldades em mobilizar parlamentares para a sua aprovação.

Nos últimos dias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, cobraram explicações sobre a atuação do Google e de outras empresas engajadas na campanha contra o texto.

A votação do PL estava prevista para esta terça-feira, mas pode ser adiada devido à pressão contra a proposta, que ameaça a sua aprovação na Câmara dos Deputados.

