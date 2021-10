Carlos anuncia "medidas judiciais" contra IstoÉ por capa que retrata Bolsonaro como nazista e 'mercador da morte'

Na publicação, a IstoÉ destacou a "ignorância e irresponsabilidade" do de Bolsonaro que, mesmo diante de mais de 600 mil mortos, continua duvidando da vacina edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) utilizou o Twitter neste sábado (16) para anunciar que "medidas judiciais" estão sendo tomadas contra a revista IstoÉ.

Nesta semana, o veículo colocou na capa de sua revista Jair Bolsonaro como Hitler. Na matéria "As práticas abomináveis do mercador da morte", a publicação destaca a "ignorância e irresponsabilidade" do chefe de governo, que, mesmo diante de mais de 600 mil mortos, continua duvidando da vacina.

O vereador afirmou que espera receber da Justiça o direito à reparação.

