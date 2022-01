Carlos Bolsonaro espalha fake news horas após ser desmentida pela equipe de Lula

Vereador publicou foto de um homem em cima de uma lancha afirmando se tratar do petista, mas um site especializado já havia provado que notícia era falsa edit

Revista Fórum - Mestre em criar fake news, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) espalhou uma notícia falsa horas após a mesma ter sido desmentida pela equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O filho 02 publicou uma foto de um homem em cima de uma lancha escrito “Lulalu”, afirmando se tratar do petista.

“Nenhum dos arautos questionará mais essa coincidência do descondenado estar passando férias em iate chamado LULALU, que possivelmente custa mais de R$ 6 milhões, além de estar aglomerando e sem máscara?”, questionou Carlos. “De quem seria mais esse ‘pedalinho’ com muitos Ls? É do bem, deixa pra lá! Mas se fosse outro você já sabe! Tem muito método e muito, mas muito intere$$e envolvido!”, continuou o vereador.

