Casagrande defende Carol Solberg contra federação de vôlei e tuíta “Fora Bolsonaro”

247 - O ex-atacante de futebol, jogador do Corinthians, e apresentador da Rede Globo Walter Casagrande declarou apoio a Carol Solberg que gritou “fora, Bolsonaro” após ganhar medalha de bronze na etapa de Saquarema (Rio de Janeiro) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Carol Solberg você é tudo

“FORA BOLSONARO” pic.twitter.com/SIFWgm9qDD — Leon (@abecaleo) September 20, 2020

Em seu perfil no Twitter, Casagrande afirmou: “Em seu legítimo direito de se expressar politicamente, a atleta Carol Solberg, do vôlei de praia, terminou entrevista ao Sportv com um ‘Fora Bolsonaro!’”.

A CBV repudiou a manifestação e ameaçou com “medidas cabíveis”. pic.twitter.com/CFjzCzgd05 — Walter Casagrande Jr (@wcasagrandejr) September 21, 2020

Ele criticou a Confederação Brasileira de Vôlei, que repudiou a manifestação e ameaçou com “medidas cabíveis”. Ele disse que, além de prejudicar a liberdade de expressão, a CBV “ainda usou, em sua nota, um inaceitável ‘denegrir’, um termo racista que deve ser fortemente repudiado”.

“Nós, do movimento Esporte pela Democracia, treplicamos aqui de maneira singela: a única medida cabível à CBV é seu silêncio em respeito à liberdade de expressão”, concluiu.

Neste ano, Casagrande criticou o ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca que apareceu em foto com Jair Bolsonaro com a camisa do clube alvi-negro paulsita.

"Eu cheguei em 1975 nesse clube, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corinthiano de garoto, cheguei para jogar no dente de leite e nas categorias de base do Corinthians. Em 1979 a torcida do Corinthians abriu uma faixa dizendo anistia, para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83 e até 85, essa camisa era da Democracia Corinthiana. Essa camisa representa liberdade e democracia. Nenhum ex-jogador tem direito de representar o clube politicamente, eu também não tenho. Isso aqui sempre foi democracia", disse.

Ele também criticou o comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro, que atacou o ex-jogador do São Paulo e dirigente do clube Raí após ele se manifestar a favor do “Fora Bolsonaro”.

