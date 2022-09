'Censura de bolsonaristas à Douglas Garcia é só fofura tática', diz Reinaldo Azevedo

"Nada é mais inútil ou estúpido, no que respeita à vida pública brasileira, do que a aposta num bolsonarismo moderado", diz o jornalista edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirma, em sua coluna no UOL, que “a censura de alguns membros da extrema-direita à estupidez” do deputado Douglas Garcia (Republicanos), que agrediu a jornalista Vera Magalhães durante um debate em São Paulo, é só “fofura tática”. “Nada é mais inútil ou estúpido, no que respeita à vida pública brasileira, do que a aposta num bolsonarismo moderado. Essa deformação ética só existe porque seus entusiastas são adeptos abertos, declarados e orgulhosos da incivilidade política”, destaca.

“Nem sequer reconhecem a quem diverge o direito à existência pública. Sob o pretexto de defender a liberdade de expressão, buscam permanentemente calar o outro — incluindo a imprensa profissional. E sua tática é conhecida: a intimidação”, completa o jornalista.

Ainda segundo Reinaldo Azevedo, “parte do presidente, de maneira inequívoca, a orientação para "extirpar" os adversários, convertidos em inimigos. Isso tem sido uma constante desde a campanha eleitoral de 2018. Setores da própria imprensa e do Ministério Público têm sido omissos na resposta, quando não são coniventes”.

Reinaldo observa, ainda, que Garcia foi ao debate na cota do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo. “De olho nas pesquisas - tanto às que dizem respeito a si mesmo como ao presidente -, parece já marcar certa distância do chefe. Solidarizou-se publicamente com Vera, censurou duramente o comportamento do tresloucado”, ressalta.

Ainda segundo ele, “os malucos têm lá seus cenários catastróficos, e todos passam pela vitória de Lula. Mas há os que pensam numa versão atenuada do desastre: o petista na Presidência, mas um bolsonarista à frente do governo de São Paulo, hipótese, então, na cabeça dos aloprados, em que o Palácio dos Bandeirantes se transformaria num aparelho ou num governo paralelo”. “Não há bolsonarismo moderado, mas o oportunismo existe em qualquer lugar, inclusive nas piores famílias - com seus agregados”, finaliza.

