Chico Pinheiro: 'discurso de Nikolas Ferreira é uma vergonha. Transfobia é crime'

247 - O jornalista Chico Pinheiro, 69 anos, demonstrou nesta quarta-feira (8) ter posição favorável a uma punição contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por conta de um discurso transfóbico nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.

"Por favor, se você conhece o Nikolas Ferreira (PL-MG), informe a ele que o plenário da Câmara dos Deputados não é picadeiro de circo. Avise também a esse menino que transfobia é crime. Vergonha !", escreveu o parlamentar no Twitter.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e usuários do Twitter defenderam a cassação do parlamentar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou as declarações do parlamentar bolsonarista.

Em seu discurso, Ferreira disse que "as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres". "Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade", continuou. "Mulheres, retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. Dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas".

