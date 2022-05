"Ciro deu tiro no pé com uma bazuca", diz Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em participação na TV 247 nesta segunda-feira (23), comentou o debate entre o pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e o humorista Gregório Duvivier. Para Altman, "raras vezes na história eleitoral brasileira um candidato importante cometeu um erro desse padrão, um erro impressionante".

"O Ciro deu um tiro no pé com uma bazuca", classificou. "Basta ver as repercussões nas redes sociais. Ele revelou um comportamento absurdamente autoritário, arrogante, interrompendo a todo tempo o Gregório Duvivier, fazendo insinuações, entrando em armadilhas que ele próprio plantava. Foi um negócio constrangedor e muito negativo para o Ciro Gomes".

Segundo o jornalista, Ciro Gomes se transformou em "linha auxiliar do bolsonarismo", visão que é compartilhada inclusive por parte dos pedetistas. "É uma pena. Eu vejo o Ciro com olhos fundamentalmente positivos. Embora [tenha] uma trajetória política errática, ele tinha tudo para ser uma grande liderança nacional. Mas ele enveredou, por conta de uma sede de protagonismo, por uma vaidade narcísica, por um caminho que solapou a si próprio. Ninguém precisou fazer nada contra o Ciro. Ele foi dinamitando seu próprio caminho, assumindo uma postura de linha auxiliar do bolsonarismo. (...) O Ciro se autobloqueou, e isso é ruim para a esquerda. Não é para ser visto com felicidade".

