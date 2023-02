Coach Thiago Schutz, que ameaçou atriz, recebeu Auxílio Emergencial na pandemia

Segundo dados do Portal da Transparência, Thiago da Cruz Schoba recebeu ao menos R$ 4.650 em 16 parcelas do Auxílio pelo governo federal entre junho de 2020 e outubro de 2021 edit

247 - O coach Thiago Schutz, conhecido por propagar discursos misóginos na internet e acusado de ameaçar de morte a atriz Lívia La Gatto , recebeu ao menos R$ 4.650 de Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, informa o portal g1.

Segundo dados do Portal da Transparência, Thiago da Cruz Schoba (nome real do coach) recebeu 16 parcelas do Auxílio pelo governo federal entre junho de 2020 e outubro de 2021: cinco parcelas de R$ 600, duas de R$ 300 e sete de R$ 150. Há ainda duas parcelas cujo valor não foi especificado.

O influenciador viralizou por relatar em um vídeo como se recusou a tomar cerveja com uma mulher porque já estava bebendo Campari. No vídeo, ele afirma que a oferta seria uma espécie de "teste" das mulheres para ver o quanto ele se manteria autêntico e original.

>>> Livia La Gatto pede medida protetiva contra Thiago Schutz, o youtuber misógino, após ameaça de morte

Após outros clipes com falas de teor machista de Thiago viralizarem, a atriz Lívia La Gatto postou um vídeo debochando de conteúdos de homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Na sátira, ela ironiza Schutz, sem citar o nome dele.

Depois da publicação do vídeo, ela passou a receber ameaças do influenciador. A atriz conta que recebeu mais de 10 ligações pelo Instagram e a seguinte mensagem: "você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. você escolhe”.

