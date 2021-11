Colunista da Folha e professor em universidades internacionais diz que Lula é o político brasileiro mais popular do mundo

“Na opinião do gringo médio, Lula foi perseguido pelo sistema da sua República de banana e é um dos maiores líderes do século 21” , diz Rodrigo Zeidan edit

247 - Rodrigo Zeidan, que é colunista do jornal Folha de S.Paulo e professor em universidades internacionais usou suas redes sociais para dizer que “Lula é o político brasileiro mais popular do mundo”.

“O Lula é disparado o político brasileiro mais popular no mundo. Na opinião do gringo médio, Lula foi perseguido pelo sistema da sua República de banana e é um dos maiores líderes do século 21”, disse.

Rodrigo Zeidan é professor da New York University Shanghai e da Fundação Dom Cabral. Ele também é pesquisador sênior do Center for Sustainable Business (NYU Stern) e editor associado da Revista Brasileira de Finanças, Journal of Sustainable Finance and Investments e Journal of Economic Surveys.

