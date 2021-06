Com jornalistas ameaçados pela extrema-direita, CNN defende negacionistas como Alexandre Garcia e Caio Coppola

Emissora que vem tendo profissionais como Daniela Lima atacados por extremistas defende o direito de manter em sua grade apresentadores que dialogam com o extremismo edit

247 - À frente da presidência da CNN Brasil há três semanas, Renata Afonso classificou como "debate de alto níveis" as participações de Alexandre Garcia e Caio Coppola na emissora.

"Eu acho que o debate plural e de alto nível tem que acontecer sempre. Tem um contraponto. Essas pessoas representam uma fatia importante da população brasileira. Por sua vez, o outro lado também tem seu espaço dentro da CNN. Acho que isso a gente vai intensificar cada vez mais. Com o compromisso com a notícia, com a verdade, em que a gente vai de fato sempre trazer debates de altíssimo nível", disse Afonso em entrevista ao site Notícias da TV.

Garcia e Coppola são defensores contumazes das opiniões negacionistas de Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Na terça-feira (1), a jornalista Daniela Lima, âncora da CNN Brasil, foi vítima de um ataque misógino de Jair Bolsonaro, que a chamou de “quadrúpede”. “Não sei se é ameaça de morte ou de ditadura. De toda forma, não passará”, disse ela em sua conta no Twitter. “E ambos são crimes, vale lembrar ao cidadão”, complementou.

