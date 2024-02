Conselho Nacional de Direitos Humanos condena tentativa da Conib de censurar Breno Altman

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, emitiu uma nota em 30 de janeiro de 2024 condenando a tentativa de censura por parte da entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) contra o jornalista judeu Breno Altman.

A Conib atacou Altman em diversas ocasiões em razão da defesa do jornalista ao povo palestino, vítima de uma guerra genocida perpetrada por Israel e apoiada pelo Ocidente na Faixa de Gaza. A entidade chegou a associar Altman, que é judeu, ao 'nazismo', por defender o boicote a produtos ligados ao regime. Também pediu seu banimento completo das redes sociais e que ele seja proibido de defender a causa palestina.

continua após o anúncio

O CNDH citou que a Constituição brasileira proíbe intimidações à liberdade jornalística e de expressão. "O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) vê com muita preocupação a escalada de censura a jornalistas e comunicadores e a utilização de mecanismos jurídicos para coibir a livre manifestação de opinião. A Conib tem pleno direito de se contrapor às ideias defendidas pelo jornalista Breno Altman e por outros, mas não cabe a ela ou qualquer outra pessoa ou entidade, tentar coibir a liberdade de expressão, agindo no sentido contrário à Constituição Federal brasileira", diz a nota do CNDH.

"O CNDH defende a ampla liberdade de expressão, com responsabilidade, sem censura prévia ou ameaças que se voltem contra a integridade das pessoas por conta de suas opiniões. A morte de mais de uma centena de jornalistas na Faixa de Gaza, em função dos bombardeios de Israel, expressa de maneira brutal e perversa as tentativas de calar a cobertura jornalística, a livre circulação de notícias e a liberdade de opinião e expressão", finaliza a nota.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: