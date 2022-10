Crime de hackers contra a Record tem reviravolta e investigação já apura identidade dos culpados

Investigação não descarta que os invasores do arquivo digital com conteúdo da emissora, tenham recebido ajuda de alguém lá de dentro. Ou que ainda tivesse acesso remoto edit

Apoie o 247

ICL

247 - A cúpula da Record e a Polícia acreditam que o ataque hacker sofrido pela emissora no último sábado (8) pode ter sido facilitado por alguém de dentro da Record e não de fora, é o que revela o jornalista Ricardo Feltrin em sua coluna Splash, no UOL.

De acordo com a reportagem, a Record e a Delegacia de Crimes Cibernéticos “não descartam que os invasores do arquivo digital com conteúdo da emissora, receberam ajuda de alguém lá de dentro. Ou que ainda tivesse acesso remoto”, diz trecho da reportagem.

Ainda de acordo com o jornalista, existem duas hipóteses. A primeira é de que é possível que alguém de dentro da emissora tenha inserido um "vírus por meio de um pendrive".

Já a segunda possibilidade é que alguém tivesse, de alguma forma, acesso remoto ao sistema ou à "intranet". Essa pessoa nem precisaria estar na Barra Funda para inserir o "vírus". Poderia fazer tudo de casa ou de qualquer lugar.

A polícia segue investigando o caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:









O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.