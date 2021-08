Cristina Serra: Aras é cúmplice do Bolsonaro, covarde e o pior PGR da história do Brasil

247 - A jornalista Cristina Serra, em entrevista à TV 247, definiu a atuação do procurador-geral da República, Augusto Aras, chefe do Ministério Público, como ‘vergonhosa’ e fez duras críticas contra o PGR.

Para ela, Aras é pior do que todos os outros PGRs apelidados como “engavetadores da República”. “O Aras é o pior procurador-geral da República da história do Brasil e acho que se você for ver a situação do Ministério Público em outros países, acho difícil ter alguém pior do que ele. [Aras é] pior do que todos os ‘engavetadores’ anteriores. Ele é uma figura que envergonha o Ministério Público, ele rebaixa o Ministério Público brasileiro”.

Além de atuar como cúmplice de Jair Bolsonaro, que deveria ser fiscalizado pelo PGR, Aras é ainda, segundo Cristina, covarde ao perseguir seus críticos, como fez com o professor da USP Conrado Hübner Mendes . “O exemplo que ele está dando é de subserviência. O Aras é uma autoridade difícil de qualificar sem pesar a mão, e os que fazem isso ele vem para cima, persegue. Ainda tem isso, ele persegue quem o critica. É o pior procurador-geral da história do Brasil e não quer ser criticado. É uma personalidade autoritária, nefasta, extremamente nociva e um cúmplice do Bolsonaro. A atitude dele é de cúmplice. O Aras é acima de tudo uma pessoa covarde”.

Na terça-feira (24), Aras foi sabatinado por senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois aprovado em plenário por 55 a 10 para ser reconduzido ao segundo mandato do cargo de procurador-geral.

