Cristina Serra: Moro é a velha direita brasileira, herdeiro de Lacerda, Jânio e Collor

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Cristina Serra, em entrevista à TV 247, criticou duramente a atuação parcial da mídia na cobertura da campanha política-eleitoral do ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Para ela, há muita semelhança entre a atuação da grande imprensa sobre Moro e sobre o ex-presidente Fernando Collor. "Cobri a eleição de 1989, na qual Collor era candidato e foi eleito com todas as péssimas consequências que a gente sabe, e via já naquela época o empenho de grande parte da mídia pelo Collor”.

“A Tereza Cruvinel usou outro dia essa expressão: ‘a imprensa está dando um banho de mídia no Moro’. Ele está todo dia no noticiário em posição de destaque, mesmo quando ele faz coisas insignificantes. Então houve no Collor e está havendo agora com o Moro”, disse.Para Cristina, Moro é representante fiel da “velha direita brasileira”, que se adaptou com o passar do tempo. “Hoje li um artigo interessantíssimo da Karla Monteiro em que ela vai até mais atrás, ela traça essa linha do tempo entre Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Collor e chega em Moro. O que ela está dizendo? A direita brasileira, que vai mudando com o tempo, adaptando seu discurso, se adaptando a um novo formato, mas que é a velha direita brasileira de sempre, que agora está aliada com a extrema direita. O Moro fez parte de um governo de extrema direita, e agora ele faz esse esforço imenso de se distanciar”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE