Cunha avança para reabrir a Jovem Pan no Rio de Janeiro e planeja focar em público evangélico

247- O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha está por trás do retorno da Jovem Pan do Rio de Janeiro, com estreia prevista para o próximo mês. A informação foi revelada oelo jornal O Globo e aponta que a movimentação empresarial se tornou um dos eixos centrais da estratégia do ex-parlamentar para voltar ao Congresso, agora por Minas Gerais.

Segundo o relato, a emissora deve ocupar duas frequências na capital fluminense — uma dedicada a jornalismo e outra a música — e instalar seus estúdios no Centro da cidade, no mesmo prédio que abriga há décadas o escritório político de Cunha. Apesar de ter transferido o domicílio eleitoral para Belo Horizonte, ele mantém rotina no Rio de Janeiro e confirma pessoalmente o projeto.

A ofensiva no rádio é apresentada como pilar da pré-campanha mineira. Desde que passou a viver na Savassi, região nobre da capital, Cunha afirma ter adquirido seis emissoras no estado, incluindo a Rádio Maravilha, onde participa diariamente com a leitura de trechos bíblicos em um quadro fixo. Foi uma estratégia semelhante que, no passado, ajudou a projetá-lo no Rio por meio da Melodia FM, do aliado e ex-deputado federal Francisco Silva.

Em entrevista, Cunha defendeu a eficácia do meio para dialogar com o eleitorado evangélico e de renda mais baixa. “Rádio ainda funciona demais para o público evangélico de mais de 35 anos das classes C, D e E. Tenho números que mostram que o fiel fica ouvindo cerca de três horas por dia esse tipo de mídia”, disse. Ele também rebateu especulações sobre os valores investidos e detalhou a engenharia financeira das aquisições: “Fala isso quem não sabe nada do ramo. Comprei a Maravilha em uma cidade do interior por um preço mais barato do que se comprasse na capital, além de ter financiado a outorga em dez anos. Gasto apenas R$ 30 mil por mês, tudo por dentro. Depois que a transferi para Belo Horizonte, aí que ela se valorizou. A ação com a Jovem Pan no Rio terá um modelo semelhante. Estou transferindo uma rádio de Rio Bonito para a capital”.