Cynara ironiza Vera Magalhães por descobrir tardiamente golpismo de Aécio

247 – "A Vera Magalhães acaba de descobrir que Aécio é o pai do golpismo de Bolsonaro, gente.Nos últimos sete anos ela nunca tinha apontado isso. Que jornalista sagaz", ironizou a jornalista Cynara Menezes, ao saber que Vera Magalhães finalmente criticou o golpismo do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que lançou o Brasil no abismo ao liderar a campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

