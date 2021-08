“Daqui a sete anos a Vera Magalhães vai descobrir que o que fizeram contra a Dilma foi um golpe”, ironiza Cynara Menezes

Cynara criticou a percepção tardia da jornalista Vera Magalhães, que somente agora identificou na contestação do resultado eleitoral de 2014 a origem do golpismo bolsonarista. Segundo Vera, Aécio Neves, após a derrota para Dilma Rousseff, foi “um dos responsáveis pela ‘reditadurização’ do Brasil”. “O Aécio e o PSDB”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, criticou a postura da jornalista Vera Magalhães, do Globo, que, sete anos após a contestação da vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2014, somente agora percebeu que “Aécio Neves plantou a semente do golpismo” no Brasil. A declaração veio em postagem no Twitter da jornalista .

“Aécio Neves, que plantou a semente do golpismo, ajuda a cravar um placar que derrota a PEC, mas mantém o discurso golpista de Bolsonaro. Bem como o PP de Lira, Ciro e Barros. Sócios do ataque à democracia: e aí, PSDB?", escreveu Vera Magalhães, em referência à rejeição da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados.

Para Cynara Menezes, a percepção veio tarde. “Não é ela só não. O Reinaldo Azevedo também não disse um ‘piu’ quando Aécio pediu a recontagem de votos em 2014, duvidando da lisura das urnas e pavimentando o caminho para que a gente chegasse onde a gente está hoje”, disse.

“Não vou nem cobrar as relações patrimoniais dela com o PSDB. O que me estranha é ela, como jornalista, tão perspicaz, sete anos depois ela descobre que o Aécio plantou a semente do golpismo em 2014. Daqui a sete anos ela vai descobrir que o que fizeram contra a Dilma foi um golpe. É isso?”, prosseguiu.

Na comparação com o avô, Aécio Neves tomou um rumo completamente diferente, afirmou a jornalista. “Desde essa época que eu digo que, assim como Tancredo Neves, que foi um dos responsáveis pela redemocratização no Brasil, Aécio Neves é um dos responsáveis pela ‘reditadurização’ do Brasil. O Aécio e o PSDB, que é o partido de toda essa gente que não se assume. Quando o jornalista diz que não tem partido, você já sabe que ele é do PSDB”, completou.

