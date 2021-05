Datena critica Paulo Guedes: 'não sei porquê Bolsonaro o mantém'

"A pandemia só piorou [a situação da fome no Brasil], principalmente com esse ministro da Economia", afirmou o apresentador José Luiz Datena edit

247 - O apresentador José Luiz Datena disse neste sábado (1º) que a atuação do ministro da Economia, Paulo Guedes, agravou a situação da fome durante a pandemia da Covid-19.

"A pandemia só piorou [a situação da fome no Brasil], principalmente com esse ministro da Economia. Não sei porquê o Bolsonaro está mantendo aí", disse Datena no programa Brasil Urgente, segundo o UOL.

Datena condenou o valor pago pelo governo no auxílio emergencial, em média de R$ 250 e questionou o argumento do governo, de que falta dinheiro para aumentar o valor do auxílio. "Como não tem dinheiro? Vocês deram R$ 30 bilhões para o Centrão fazer emendas parlamentares", afirmou.

Datena disse também que Paulo Guedes é o "maior inimigo" de Bolsonaro. "Ô presidente, cuidado, seu inimigo maior é quem está perto de você, já falei umas 40 vezes. Você fica vendo inimigo em todo o lugar, [mas ele] mora com você, pertinho de você, mora aí no Planalto", afirmou.

