'Decepcionado com a covardia', 'frouxo': bolsonaristas criticam Jair após fuga aos EUA, assista

247 - Após a fuga de Jair Bolsonaro (PL) do Brasil rumo aos EUA antes do final de seu mandato, bolsonaristas foram às redes sociais criticar o que chamaram de 'covardia' e 'frouxidão' do então presidente em exercício.

Além de se mostrarem descontentes com a fuga, os internautas da extrema direita reclamaram da falta de apoio aos bolsonaristas acampados na frente de quartéis, que pedem um golpe de Estado para impedir a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira nos vídeos abaixo:

