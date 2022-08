Deepfake mostra pesquisa falsa na voz de Renata Vasconcellos, apresentadora do JN

Apoie o 247

247 - Uma deepfake com a divulgação de uma pesquisa falsa favorecendo Bolsonaro circula nas redes sociais desde a quarta-feira (17). A montagem mistura a voz da apresentadora do Jornal Nacional Renata Vasconcellos com os resultados de uma falsa pesquisa de intenção de votos. De acordo com reportagem do UOL, o vídeo é, na verdade, uma alteração da edição do dia 15 de agosto do telejornal da Globo.

Aparentemente o vídeo não levanta suspeitas, pois mostra a apresentadora na bancada do jornal anunciando uma nova pesquisa de intenção de votos referente ao primeiro turno da eleição deste ano. Mas o gráfico de barras é idêntico ao usado pela emissora no mesmo programa do dia 15/08. No entanto, a deepfake coloca Bolsonaro em primeiro lugar, com 44%, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segundo, com 32%. A última pesquisa divulgada pelo Ipec mostra, exatamente o oposto : Lula em primeiro, com 44% das intenções de voto, e Bolsonaro em segundo, com 32%.

Como identificar uma deepfake

Deep fakes são montagens difíceis de serem identificadas a olho vivo e que buscam enganar o espectador, amplificando uma narrativa. É uma prática que surgiu no universo da pornografia (misturando rostos de famosos com corpos de atores e atrizes pornô) mas, em pouco tempo, foi parar na política.

