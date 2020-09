Demitida do SBT, Rachel Sheherazade encontra novo emprego em menos de 24 horas

Rachel Sheherazade agora fará entrevistas nas plataformas digitais do portal de notícias Metrópoles. "Terei liberdade para escolher meus personagens e fazer as perguntas que me convierem", disse a jornalista edit

247 - A jornalista Rachel Sheherazade, recentemente demitida do SBT, não levou nem 24 horas para conseguir um novo emprego. Sheherazade passar a fazer parte da equipe do portal de notícias Metrópoles, segundo o Notícias da TV, do UOL.

A profissional ficará responsável por conduzir entrevistas em um programa nas plataformas digitais do veículo. "Terei liberdade para escolher meus personagens e fazer as perguntas que me convierem. Pretendo ouvir todos os lados. Não me importa se pensam semelhante a mim ou o contrário. Minha única condição para escolher um entrevistado é que ele pense! Que tenha algo para acrescentar ao debate".

No SBT, a jornalista que apoiou o golpe de 2016 vinha condenando o bolsonarismo.