Demitido da CNN por defender "tratamento precoce", Alexandre Garcia recusou vacina contra Covid

Em entrevista a Augusto Nunes, o bolsonarista Alexandre Garcia ainda negou que as vacinas sejam as responsáveis pela diminuição do ritmo na pandemia no Brasil edit

247 - O jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, 80, em entrevista ao também bolsonarista Augusto Nunes, disse não ter ainda se vacinado contra Covid-19.

Garcia foi demitido da CNN Brasil no final de setembro após defender ao vivo o suposto "tratamento precoce" contra a doença, que é baseado no uso de remédios ineficazes no combate ao coronavírus.

O jornalista falou que as vacinas atualmente em uso são “experimentais” e falsamente alegou que a redução no número de mortes e internações no Brasil acontece em razão dos “anticorpos” criados por aqueles que já contraíram Covid-19.

Os imunizantes utilizados no Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são seguros e eficazes e a aplicação destas vacinas tem diminuído sim o ritmo da pandemia no país.

