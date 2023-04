Demitido da Globo, jornalista passará a trabalhar como psicólogo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Fábio William, um dos 50 jornalistas demitidos pela Globo nesta semana, anunciou que abandonará a carreira na TV e se dedicará à psicologia. Apresentador do DF1 desde 2011, William já fazia atendimentos antes da demissão.

William usou as redes sociais para fazer o anúncio. A declaração foi feita em um vídeo publicado no perfil do Instagram da também jornalista Márcia Witczak , que era repórter do DFTV e também foi demitida. William não tem redes sociais. No vídeo, ele diz que já fazia alguns atendimentos em Brasília.

"Algumas pessoas não sabem, mas também sou psicólogo já há alguns anos. Trabalho nas duas coisas. Uma paixão é o telejornalismo. Outra paixão profissional minha é a psicologia".

