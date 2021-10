"Depoimento de Bruna Morato fortalece a tese de Joaquim de Carvalho", diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, afirmou que o depoimento da advogada Bruna Morato, representante de 12 médicos da Prevent Senior, à CPI da Covid na última semana “fortalece” o que o jornalista Joaquim de Carvalho apresentou no documentário da TV 247 “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil” , que já acumula mais de 1,3 milhão de visualizações.

À comissão, Bruna revelou que a Prevent Senior agiam em sintonia com o “gabinete paralelo” do Ministério da Saúde para tentar validar o “kit Covid” como tratamento para a Covid-19, atuando em favor dos interesses do Ministério da Economia, que não queria a paralisação das atividades econômicas do país por um lockdown. O “kit Covid” é baseado em medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina.

“Eram médicos fazendo parte de um pacto para dar a pacientes remédios que não funcionam para salvar a economia e, assim, agradar o governo. O depoimento da advogada Bruna Morato fortaleceu a tese do Joaquim de Carvalho. Se médicos foram capazes de fazer um pacto para dar remédios que não funcionam a pacientes em nome de um projeto de poder, eles são capazes de qualquer coisa”, falou Cynara.

“Então a pessoa que diz ‘aquele documentário do Joaquim só tem conspiração. Como é que médicos iam fazer parte de uma conspiração dessa?’. Bem, amigos, olha a conspiração da qual eles fizeram parte sem se importarem com o juramento de Hipócrates, sem se importarem com a missão máxima da profissão de médico que é salvar vidas. Essas pessoas são capazes de tudo. Por que não seriam capazes de ocultar alguma coisa em relação àquela facada?”, concluiu.

