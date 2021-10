Depois de Alexandre Garcia, CNN se livra de Caio Coppolla

O comentarista bolsonarista Caio Coppolla não terá o seu contrato renovado no final de outubro, segundo o colunista Mauricio Stycer. Desligamento ocorre dez dias depois da demissão de Alexandre Garcia por defender medicamentos ineficazes no tratamento da Covid-19 edit

247 - Depois de Alexandre Garcia, a CNN Brasil está se desvencilhando de mais um comentarista ligado à difusão de desinformação e negacionismo. O comentarista Caio Coppolla não terá o seu contrato renovado no final de outubro, segundo o colunista Mauricio Stycer, do UOL.

A decisão teria sido tomada em comum acordo. Defensor do governo de Jair Bolsonaro, Caio Coppolla já estava afastado do canal já há cinco meses, desde o fim do quadro "O Grande Debate".

"Assim como ocorreu com Alexandre Garcia, demitido há duas semanas, comentários seus sofreram contrapontos de apresentadores da CNN para refutar fake news ou imprecisões", escreve o colunista do UOL.

Em janeiro deste ano, a Jovem Pan chegou a anunciar o retorno de Coppolla à programação a partir de 1º de fevereiro, mas teve que recuar, pois o contrato com a CNN, que se encerra em outubro, garantia exclusividade ao canal de notícias.

No dia 24 de setembro, a CNN demitiu o jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, após ele ser desmentido ao vivo por defender uso de medicamentos ineficazes no tratamento da Covid-19.

