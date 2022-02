Depois de dizer que 'não há mais como punir Lula', no caso do triplex, Jornal Nacional age como assessoria de imprensa de Moro

Ao noticiar pedido de arquivamento do MP ao TCU no caso da Alvarez & Marsal, jornal da Globo dá amplo espaço para a defesa do ex-juiz suspeito edit

247 - O Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo, em sua edição desta segunda-feira, 31, atuou como assessoria de imprensa do ex-juiz parcial Sergio Moro. Ao noticiar o pedido de arquivamento do Ministério Público ao Tribunal de Contas da União (TCU) no caso em que o enriquecimento do ex-juiz da Lava Jato na consultora norte-americana Alvarez & Marsal é investigado.

Moro revelou, na última sexta-feira, 28, ter ganhado R$ 3,5 milhões em um ano para trabalhar na consultoria norte-americana, que trata da recuperação judicial de empresas falidas pela Lava Jato, como Odebrecht, OAS, entre outras.

Ao contrário do que geralmente faz, o jornal da Globo deu amplo espaço para a defesa do ex-juiz, declarado suspeito, isto é, parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do ex-presidente Lula (PT), que ficou preso ilegalmente durante 580 dias. O Jornal Nacional, nesta sexta, ficou um tempo explicando o pedido do MP ao TCU na tentativa de justificar o arquivamento do caso. Ainda, colocou declarações do próprio juiz.

Quando tratou da absolvição de Lula no caso do Tríplex do Guarujá — caso no qual, diga-se de passagem, o Jornal Nacional passou horas realizando um show midiático para acusar o ex-presidente — o telejornal da Globo apenas destacou que foi arquivado porque "a Justiça considerou que acabou o prazo para seguir com o processo", e a repórter chegou a afirmar que 'não era mais possível punir o ex-presidente'. Não trouxe fala do Lula, só nota da defesa, e em seguida encerrou com reação de Moro.

No sábado, 29, o ex-presidente Lula (PT) que ficou esperando o Jornal Nacional tratar do tema na noite de sexta. “Achei que ia ser bonito dizer que finalmente o Lula foi absolvido”, disse Lula decepcionado. “Fui condenado porque o Moro mentiu, porque o Ministério Público mentiu, e a Globo, as TVs e os jornais compraram a mentira”, argumentou.

