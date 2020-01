Descontrolado com a corrupção de seu governo, Bolsonaro volta a insultar mãe de jornalista

247 - Demonstrando descontrole e desespero em meio ao escândalo que envolve o Secretário de Comunicação de seu governo, Fábio Wajngarten, Jair Bolsonaro voltou a atacar de forma ofensiva um jornalista nesta quinta-feira 16, ao ser questionado se tinha conhecimento dos contratos fechados pela FW Comunicação e Marketing, empresa da qual o chefe da Secom tem 95% em uma sociedade.

Conforme revelado por denúncia feita pela Folha de S.Paulo, Wajngarten recebe dinheiro das empresas para as quais direciona publicidade, num caso flagrante de conflito de interesse.

A reportagem da Folha perguntou: "O senhor sabia dos contratos do Fabio, presidente?". Bolsonaro disparou: “Você está falando da sua mãe? Você está falando da sua mãe?”. "Não, estou falando do secretário de Comunicação, do Fabio Wajngarten", respondeu a Folha.

Mais cedo, Bolsonaro havia ofendido outra jornalista, Thaís Oyama, autora do livro Tormenta, que traz bastidores do primeiro ano do governo Bolsonaro. Sua declaração ofendeu também toda a comunidade japonesa que vive no Brasil:

"A nossa imprensa tem medo da verdade. Deturpam o tempo todo. Mentem descaradamente. Trabalham contra a democracia, como o livro dessa japonesa, que eu não sei o que faz no Brasil", disparou.