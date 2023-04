Detonada após “bolsonarização” em editorial, Folha recua e coloca culpa em erro de “redação”

Apoie o 247

247 - Após ser detonado por dar palanque em extensa entrevista ao líder de extrema direita Steve Bannon e também de aderir à bolsonarização, ao dizer em editorial que Jair Bolsonaro (PL) "mantém potencial de líder da oposição" e ainda que "o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira", o jornal Folha de S.Paulo decidiu recuar.

A postura do jornal gerou diversas críticas nas redes sociais e de leitores do jornal, fazendo com o que o folhetim publicasse na manhã deste sábado um “erramos” ao citar o editorial com afagos a Bolsonaro.

“Por erro da Redação, foi publicada uma versão anterior deste editorial, com uma conclusão diferente da aprovada para a edição impressa. O texto foi corrigido”, diz o novo editorial corrigido.

“O bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Esse não é, infelizmente, o desfecho mais provável”, diz o novo trecho, sinalizando que Bolsonaro seguirá com sua postura extremista.

