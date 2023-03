Folha diz que Bolsonaro mantém potencial de líder da oposição

Apoie o 247

247 - Confirmando seu processo de bolsonarização, a Folha de S. Paulo publica nesta sexta-feira (31) em editorial que Jair Bolsonaro (PL) "mantém potencial de líder da oposição" e diz ainda que "o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira".

Para isso, a Folha pede o impossível a Jair Bolsonaro: "que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional". É tudo que Bolsonaro é.

Em quatro anos à frente da Presidência da República, Bolsonaro deu seguidas demonstrações de violência e atacou incessantemente as instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal (STF). Além de vários outros episódios, ele insuflou seus apoiadores a tentarem um golpe de estado contra o governo Lula (PT), o que culminou no dia 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em uma tentativa de tomada do poder.

A "polarização irracional" que o jornal pede que Bolsonaro abandone também é uma de suas marcas. Mesmo depois de eleito ele não desceu do palanque. Seu governo foi marcado por perseguição a opositores e ataques infundados a adversários políticos. A boa política ao longo deste período foi deixada de lado.

