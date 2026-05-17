Diretores de documentário sobre Lula negam qualquer verba de Vorcaro e ameaçam recorrer à Justiça

247 - Os produtores e diretores do documentário Lula divulgaram uma nota pública negando qualquer tipo de financiamento ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, ao Banco Master ou a empresas e fundos associados ao empresário. A manifestação foi enviada ao portal Metrópoles, que publicou a informação nesta quinta-feira (15).

Segundo a reportagem original, a suspeita de financiamento havia sido citada anteriormente pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. A publicação afirmava que recursos teriam sido destinados ao longa, embora destacasse que “não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados”.

Os responsáveis pelo documentário reagiram de forma contundente às informações e classificaram as alegações como especulações sem fundamento. Em nota, os produtores e diretores afirmaram: “Os produtores e diretores de ‘Lula’ (2024) – obra do cineasta Oliver Stone e Rob Wilson – esclarecem que não houve quaisquer recebimentos de recursos, investimentos, patrocínios ou contribuições de qualquer natureza originados a partir de negociações com Daniel Vorcaro, com o Banco Master ou de qualquer empresa ou fundo a eles associados”.

Diretores ameaçam medidas judiciais

No comunicado enviado ao Metrópoles, os responsáveis pelo longa também afirmaram que poderão recorrer à Justiça diante da repercussão das informações divulgadas publicamente.

Segundo a nota, eles “se reservam ao direito de adotar as medidas judiciais cabíveis contra falsas alegações e informações inverídicas noticiadas publicamente”.

O documentário foi dirigido pelo cineasta norte-americano Oliver Stone em parceria com Robert S. Wilson. A produção estreou em 2024 e participou de importantes festivais internacionais de cinema, incluindo o Festival de Cannes.

Relação de Vorcaro com produções audiovisuais

A publicação de O Globo também mencionou que Daniel Vorcaro teria financiado um filme sobre o ex-presidente Michel Temer. A informação foi confirmada posteriormente pela coluna de Igor Gadelha, também no Metrópoles.

O nome do banqueiro voltou ao centro das discussões após reportagem divulgada pelo The Intercept Brasil. Segundo a publicação, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Vorcaro negociaram um aporte de R$ 134 milhões para viabilizar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o Intercept, o orçamento previsto para o longa supera em mais de quatro vezes o custo de O Agente Secreto, produção brasileira que concorreu ao Oscar neste ano.

Filme sobre Lula teve circulação internacional

O documentário Lula marcou o retorno de Oliver Stone a uma produção centrada na política latino-americana. Conhecido por filmes e documentários de forte teor político, o diretor norte-americano já realizou obras sobre líderes e acontecimentos históricos em diferentes partes do mundo.

A produção dedicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva percorreu festivais internacionais ao longo de 2024 e chamou atenção pela participação de Stone, vencedor de três Oscars e conhecido por títulos como Platoon, JFK e Nascido em 4 de Julho.

Até o momento, Daniel Vorcaro, o Banco Master e demais envolvidos citados nas publicações não se manifestaram publicamente sobre a nota divulgada pelos responsáveis pelo documentário.