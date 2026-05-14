Oliver Stone nega verba de Vorcaro em filme sobre Lula

247 - O diretor norte-americano Oliver Stone negou que Daniel Vorcaro tenha financiado o filme sobre Lula, e diretores e produtores afirmaram que não houve repasse de recursos, patrocínio, investimento ou contribuição do ex-banqueiro para o documentário. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

O filme Lula, dirigido por Stone em parceria com Rob Wilson, foi lançado em 2024 e acompanha a trajetória do presidente, com ênfase no período entre sua prisão, em 2018, e o retorno ao poder, em 2022.

A declaração ocorre após a divulgação, pelo site Intercept Brasil, de que Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro a Daniel Vorcaro para custear o filme Dark Horse, produção sobre a vida de Jair Bolsonaro. Depois da revelação, passaram a circular notícias de que o ex-banqueiro também teria afirmado ter repassado recursos ao documentário sobre Lula.

Segundo a coluna, aliados de Flávio Bolsonaro disseram, sob reserva, ter recebido essa informação. A versão foi rebatida pelos responsáveis pelo filme de Stone.

Em nota enviada à coluna, produtores e diretores afirmaram que não houve “quaisquer recebimentos de recursos, investimentos, patrocínios ou contribuições de qualquer natureza originados a partir de negociações com Daniel Vorcaro, com o Banco Master ou de qualquer empresa ou fundo a eles associados”.

A equipe do documentário também afirmou que se reserva o direito “de adotar as medidas judiciais cabíveis contra falsas alegações e informações inverídicas noticiadas publicamente”.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, disse ao portal Metrópoles que o presidente e o governo federal “jamais pediram ou receberam dinheiro” de Daniel Vorcaro para produções cinematográficas.