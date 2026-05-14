Áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro gera 926 mil menções nas redes

247 - O vazamento de um áudio enviado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro provocou forte repercussão nas redes sociais e ampliou o interesse pelo caso envolvendo o Banco Master. Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) pela consultoria Bites, foram registradas 926 mil menções ao tema nas plataformas digitais nas últimas 24 horas. As informações são do jornal O Globo.

O estudo também contabilizou 15,5 milhões de interações relacionadas ao assunto, incluindo curtidas, compartilhamentos, salvamentos e cliques. De acordo com a pesquisa, a maior parte das publicações teve teor crítico ao filho de Jair Bolsonaro.

A rede social X concentrou o maior volume de menções, com 865 mil registros. Já o Instagram liderou em engajamento, somando 8,33 milhões de interações, seguido pelo X, que alcançou 6,29 milhões. No áudio divulgado, Flávio Bolsonaro solicita recursos financeiros para a produção de um filme sobre seu pai.

Caso Master volta ao centro do debate

Segundo a Bites, este foi o segundo maior pico de repercussão envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master desde novembro, período em que o empresário foi alvo de ação da Polícia Federal pela primeira vez.

O maior volume de menções havia ocorrido no início de março, após a divulgação de supostas conversas entre Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O caso foi noticiado pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Moraes negou a existência das conversas.

O levantamento da Bites afirma que as publicações de maior alcance tiveram conteúdo "quase totalmente negativo para Flávio". O estudo aponta ainda que, embora influenciadores e políticos de esquerda tenham liderado as interações, perfis ligados ao bolsonarismo também fizeram críticas e cobraram esclarecimentos sobre o episódio.

Entre apoiadores do senador, houve mobilização em defesa da instalação de uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional. Após a divulgação do áudio, Flávio Bolsonaro afirmou nas redes sociais que buscava "dinheiro privado" para financiar a produção cinematográfica.

Termo "Bolsomaster" ganha espaço nas redes

Outro levantamento, divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Democracia em Xeque, indicou maior presença de perfis de esquerda nas discussões digitais sobre o caso. Segundo a pesquisa, esses grupos impulsionaram o uso do termo "Bolsomaster".

O episódio também provocou reações dentro do campo conservador. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema classificou como "imperdoável" e "um tapa na cara do Brasil" a proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Após a declaração, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Rogério Marinho criticaram Zema nas redes sociais.

O tema também liderou as pesquisas no Google no país, superando 200 mil buscas. Os termos mais pesquisados foram "Flávio Bolsonaro" e "Daniel Vorcaro".