PF investiga se Daniel Vorcaro financiou Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

247 – A Polícia Federal investiga se recursos de Daniel Vorcaro, apontados como parte do financiamento do filme Dark horse, também teriam beneficiado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A informação foi publicada pela coluna Amado Mundo, de Guilherme Amado, que cita movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas ao banqueiro e um fundo sediado no Texas.

Segundo a publicação, parte do dinheiro teria sido transferida pela Entre Investimentos e Participações, do empresário Antonio Carlos Freixo, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o Havengate Development Fund LP, nos Estados Unidos.

O ponto central da investigação, de acordo com a coluna, é a ligação do fundo com o escritório Law Offices of Paulo Calixto PLLC, de Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro.

A suspeita ganha força após a divulgação, pelo Intercept Brasil, de diálogos publicados pelo repórter Paulo Motoryn e sua equipe nesta quarta-feira (13). As mensagens indicariam que parte dos recursos destinados ao projeto Dark horse passou por estruturas financeiras nos Estados Unidos.

Nos primeiros meses vivendo nos EUA, ainda no exercício do mandato de deputado, Eduardo Bolsonaro afirmava que se mantinha no país com recursos enviados pelo pai. Depois de perder o mandato, segundo a coluna, deixou de responder sobre o tema. Em uma entrevista, chegou a ser questionado, mas foi interrompido por Paulo Figueiredo e não respondeu.

Eduardo Bolsonaro afirmou que não haveria irregularidade na transação e disse que sua família, ao pedir dinheiro em 2025, não sabia quem era Daniel Vorcaro.

A coluna contesta a versão e lembra que a revista piauí já vinha publicando reportagens sobre o modo de atuação do banqueiro. Também critica a alegação de que o pedido não teria relação pública, ao sustentar que um senador — Flávio Bolsonaro — solicitar dinheiro a um banqueiro para uma vantagem pessoal e política de seu grupo envolve, sim, interesse público.

A investigação da PF busca esclarecer se os recursos ligados a Vorcaro ficaram restritos ao financiamento do filme ou se também chegaram a contas relacionadas a Eduardo Bolsonaro no Texas.