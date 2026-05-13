Renan Santos chama Flávio Bolsonaro de "ladrão" após revelação de negociações com Vorcaro

247 - O pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos, chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de “ladrão” após a revelação de que o senador teria negociado diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, um financiamento de 24 milhões de dólares, cerca de R$ 134 milhões à época, para a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

Negociação milionária para financiar filme sobre Bolsonaro

Em reportagem, o Intercept Brasil afirma ter obtido mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários que apontam uma negociação direta entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

Segundo a reportagem, o valor discutido chegaria a US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões à época. Ao menos US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões, teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

A apuração também cita mensagens que indicariam proximidade entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Em uma delas, de 16 de novembro de 2025, véspera da prisão do banqueiro, o senador teria escrito: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.

Vorcaro foi preso no dia seguinte, acusado de operar um esquema de fraude que teria causado rombo de R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Em 18 de novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central.