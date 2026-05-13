TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Mundo

      Putin recebe Dilma em reunião do Banco do Brics

      Presidente do Banco do Brics desde 2023, Dilma Rousseff foi recebida por Putin na capital russa

      Putin recebe Dilma em reunião do Banco do Brics (Foto: Divulgação/Kremlin)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - A ex-presidente Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, nesta quarta-feira (13), durante agenda ligada ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o Banco do Brics, instituição presidida pela brasileira desde 2023. No encontro, Dilma transmitiu uma mensagem do presidente Lula ao líder russo.

       Segundo a publicação, Dilma afirmou a Putin que Lula enviava suas saudações ao mandatário russo. “Do ponto de vista do Brasil, o presidente Lula encaminha suas saudações, sua consideração e apreço”, disse a ex-presidente.

      A reunião ocorreu no contexto do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento, mecanismo financeiro criado pelos países do Brics. Dilma está à frente da instituição desde 2023 e teve seu mandato renovado em março do ano passado.

      O encontro em Moscou também antecede a reunião de ministros das Relações Exteriores do Brics, marcada para os dias 14 e 15 de maio, em Nova Delhi, na Índia. O país asiático ocupa a presidência do grupo neste ano.

      A última reunião entre Dilma e Putin havia ocorrido em junho de 2025, durante o 28º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. 

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias