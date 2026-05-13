Putin recebe Dilma em reunião do Banco do Brics

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, nesta quarta-feira (13), durante agenda ligada ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o Banco do Brics, instituição presidida pela brasileira desde 2023. No encontro, Dilma transmitiu uma mensagem do presidente Lula ao líder russo.

Segundo a publicação, Dilma afirmou a Putin que Lula enviava suas saudações ao mandatário russo. “Do ponto de vista do Brasil, o presidente Lula encaminha suas saudações, sua consideração e apreço”, disse a ex-presidente.

A reunião ocorreu no contexto do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento, mecanismo financeiro criado pelos países do Brics. Dilma está à frente da instituição desde 2023 e teve seu mandato renovado em março do ano passado.

O encontro em Moscou também antecede a reunião de ministros das Relações Exteriores do Brics, marcada para os dias 14 e 15 de maio, em Nova Delhi, na Índia. O país asiático ocupa a presidência do grupo neste ano.

A última reunião entre Dilma e Putin havia ocorrido em junho de 2025, durante o 28º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.