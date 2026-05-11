Durigan participa de encontros do BRICS e do G7

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, embarca nesta semana para uma agenda internacional na Rússia e na França, onde participará de encontros ligados ao Banco dos BRICS e ao G7. Segundo o jornal O Globo, a viagem começará na madrugada desta quarta-feira (13) e seguirá até a próxima terça-feira (19). Durante a agenda internacional, Durigan representará o Brasil em reuniões sobre cooperação econômica, financiamento internacional e segurança energética.

Reuniões do Banco dos BRICS em Moscou

A primeira parada da comitiva do Ministério da Fazenda será em Moscou. A chegada à capital russa está prevista para a manhã de quinta-feira (14), quando começam os compromissos no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco dos BRICS.

Ainda na quinta-feira, Durigan terá uma reunião com a presidente da instituição, Dilma Rousseff. Na sexta-feira (15), o ministro participará de novos encontros com diretores do banco. O NBD é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável entre os países integrantes do Brics e seus novos membros associados.

Agenda do G7 e crise energética em Paris

Após os compromissos na Rússia, Durigan seguirá para Paris, onde participará de uma reunião ministerial do G7 prevista para terça-feira (19).

A agenda na França também inclui reuniões bilaterais com representantes dos governos francês e japonês. Outro compromisso previsto é um encontro com o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol. A discussão sobre energia ocorre em meio à alta global dos preços energéticos, intensificada após o início da guerra no Irã e seus impactos no mercado internacional.

Viagem ocorre em meio a cenário de tensão global

A agenda internacional do Ministério da Fazenda acontece em um contexto de preocupação dos mercados financeiros com os efeitos das tensões geopolíticas sobre inflação, combustíveis e crescimento econômico. As reuniões do Banco dos Brics e do G7 devem abordar temas ligados à estabilidade econômica global, cooperação financeira e segurança energética.