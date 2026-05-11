Mercado sobe previsão da inflação pela 9ª semana seguida, diz Boletim Focus

247 - O mercado financeiro voltou a elevar as projeções para a inflação em 2026 e passou a prever uma taxa básica de juros mais alta em 2027, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira (11) pelo Banco Central.

De acordo com o relatório, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 subiu de 4,89% para 4,91%, marcando a nona semana consecutiva de aumento nas projeções. O levantamento também aponta uma elevação na estimativa da taxa Selic para 2027, que avançou de 11% para 11,25% ao ano.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), os analistas mantiveram a previsão de crescimento da economia brasileira em 1,85% em 2026. Já a expectativa para o dólar recuou de R$ 5,25 para R$ 5,20 no mesmo período.

No cenário inflacionário, as estimativas para os anos seguintes permaneceram estáveis. Para 2027, a previsão do IPCA ficou em 4%, repetindo o índice da semana anterior. Em 2028, a projeção continuou em 3,64%, enquanto para 2029 o mercado manteve a expectativa em 3,50%, patamar preservado há 36 semanas consecutivas.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) também registrou revisão para cima em 2026. A expectativa passou de 5,50% para 5,60%, acumulando a décima alta consecutiva. Para 2027, a previsão permaneceu em 4%, enquanto em 2028 houve leve recuo, de 3,83% para 3,82%. Já para 2029, o indicador seguiu em 3,70%.

As projeções para os preços administrados — como energia elétrica e combustíveis — também apresentaram aumento. Para 2026, a estimativa avançou de 4,98% para 5,01%. Em 2027, o percentual permaneceu em 3,80%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 continuaram em 3,50%.

Em relação ao crescimento econômico, o Focus mostrou estabilidade nas projeções para os próximos anos. A estimativa do PIB em 2027 subiu levemente, passando de 1,75% para 1,76%. Para 2028 e 2029, o mercado manteve expectativa de expansão de 2%.

No câmbio, os analistas reduziram a projeção do dólar para 2026, de R$ 5,25 para R$ 5,20. Para 2027, a expectativa permaneceu em R$ 5,30. Em 2028, houve nova revisão para baixo, de R$ 5,39 para R$ 5,35, enquanto para 2029 a previsão ficou estável em R$ 5,40.

A taxa Selic projetada para o fim de 2026 foi mantida em 13% ao ano pela terceira semana consecutiva. Já a revisão para 2027 reforça a percepção do mercado de que os juros deverão permanecer elevados por mais tempo. Para 2028 e 2029, a expectativa continuou em 10% ao ano.