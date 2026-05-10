Ciro Nogueira comprou triplex de R$ 22 mi um mês antes de apresentar "emenda Master"

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) comprou uma cobertura triplex avaliada em R$ 22 milhões em São Paulo poucas semanas antes de apresentar uma emenda legislativa considerada estratégica para o Banco Master.

Segundo a Polícia Federal (PF), a proposta apresentada pelo senador ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), medida que beneficiaria diretamente o Banco Master, investigado por suposta fraude bilionária contra o sistema financeiro. A corporação apura se o parlamentar atuou em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas. Ciro nega as acusações. As informações são do Metrópoles.

Compra do triplex antecedeu emenda ao FGC

A cobertura adquirida por Ciro Nogueira fica na Rua Oscar Freire, um dos endereços mais valorizados da capital paulista. O imóvel possui 514 metros quadrados, três suítes e três vagas de garagem.

De acordo com a investigação, a compra ocorreu em julho de 2024. Apenas 26 dias depois, o senador apresentou uma emenda à PEC nº 65/2023 propondo elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

A Polícia Federal afirma que o texto teria sido elaborado pela assessoria do próprio Banco Master e protocolado “de forma integral” pelo senador no Congresso Nacional.

Mensagens apreendidas pela PF mostram Daniel Vorcaro comentando a proposta logo após sua apresentação. “Saiu exatamente como mandei”, escreveu o banqueiro, segundo a investigação.

Ao Metrópoles, Ciro afirmou que a negociação do imóvel ocorreu diretamente com a construtora responsável pelo empreendimento. “Todo o imóvel foi negociado com a construtora e pago 100% por minha empresa”, declarou o senador.

PF aponta pagamentos e mensagens sobre propina

Na quinta fase da Operação Compliance Zero, realizada na última quinta-feira (7), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Ciro Nogueira.

Segundo os investigadores, o senador receberia pagamentos mensais que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Conversas obtidas pela PF citam transferências ligadas à empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários, apontada como holding patrimonial ligada ao parlamentar.

Em uma das mensagens analisadas pela investigação, Felipe Vorcaro questiona Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos pagamentos. “Oi, é para continuar pagando a parceria BRGD/CNLF? 300k mes?”, perguntou Felipe. “Sim”, respondeu Daniel Vorcaro, conforme os autos da investigação.

A PF afirma que relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) reforçam as suspeitas ao identificar movimentações compatíveis com os valores mencionados nas conversas.

Mansão no Jardim Europa entrou em negociação

Além da cobertura na Oscar Freire, Ciro Nogueira também passou a negociar uma mansão de alto padrão no Jardim Europa, na zona oeste paulistana.

O imóvel, ainda em construção, possui 878 metros quadrados e foi projetado pelo arquiteto Arthur Casas. Segundo a reportagem, a residência contará com piscina aquecida, academia, spa e área de festas.

A negociação foi feita com o empresário Antônio Rocha Neto, conhecido como Rochinha. Ele afirmou que decidiu trocar o imóvel após um episódio de violência envolvendo sua família. “Decidi fazer a permuta com Ciro por esse motivo. A casa era para eu morar com a família. Mas depois desse assalto mudamos de ideia”, disse o empresário ao Metrópoles.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Ciro Nogueira e sua namorada, Lorena Furtado, participaram diretamente de alterações no projeto da residência.

Banco Master foi liquidado pelo BC

A emenda apresentada pelo senador não avançou no Congresso Nacional. Em novembro de 2025, o Banco Master acabou liquidado pelo Banco Central após o avanço das investigações da Operação Compliance Zero.

Daniel Vorcaro chegou a ser preso na primeira fase da operação, que apura uma suposta fraude bilionária contra o sistema financeiro.

Segundo dados citados pela investigação, o Fundo Garantidor de Crédito deverá desembolsar cerca de R$ 40 bilhões para ressarcir aproximadamente 800 mil investidores que mantinham até R$ 250 mil aplicados no banco.

A PF também investiga a entrada da empresa ligada a Ciro Nogueira em ativos da Green Investimentos. Segundo os investigadores, a operação teria garantido ao senador uma vantagem financeira milionária em negócios relacionados à família Vorcaro.

Ciro diz sofrer perseguição política

Após a operação da Polícia Federal, Ciro Nogueira afirmou, em publicação nas redes sociais, que é vítima de perseguição política. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, escreveu o senador. O parlamentar também mencionou as eleições de 2018 ao comentar a investigação. “O povo do Piauí sentiu a perseguição política e o efeito foi contrário”, declarou.