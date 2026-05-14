Reinaldo Azevedo: "Se produtora não mentiu, Flávio tem de dizer onde estão R$ 61 milhões do Master"

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo cobrou explicações sobre o destino de R$ 61 milhões que, segundo ele, não teriam chegado à produção do filme Dark Horse, obra ligada ao clã Bolsonaro. A declaração ocorre no contexto das investigações sobre aportes negociados por Daniel Vorcaro para supostamente financiar a produção cinematográfica.

Segundo a investigação, Daniel Vorcaro teria negociado aportes de até 24 milhões de dólares, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para viabilizar o filme associado à família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao comentar o caso, Reinaldo Azevedo afirmou que o ponto central agora é esclarecer o destino dos valores que não teriam sido repassados à produção. “Onde foram parar os 61 milhões que não foram enviados para produção do filme Dark House? é isso que interessa agora, questiona. Flavio precisa se explicar. A produtora Go Up nega que tenha recebido qualquer valor.”

A investigação aponta que os aportes discutidos poderiam chegar a 24 milhões de dólares, cifra equivalente a aproximadamente R$ 134 milhões à época. O valor reforça a dimensão política e financeira do caso, que envolve uma produção cinematográfica associada ao entorno do ex-presidente Bolsonaro.

A negativa da Go Up adiciona uma nova camada de incerteza ao caso. Se a produtora afirma não ter recebido os R$ 61 milhões, permanece em aberto a pergunta levantada por Reinaldo Azevedo: para onde teria ido esse dinheiro.