Reinaldo Azevedo diz que Lula ainda é favorito e que Flávio Bolsonaro será "desentranhado"

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo avalia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue como favorito na disputa eleitoral, apesar do avanço recente do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo análise publicada no Metrópoles após a divulgação de nova pesquisa Datafolha, no sábado (11). Para o colunista, o cenário atual indica empate técnico, mas também revela elementos ainda ocultos na candidatura do parlamentar, que precisariam ser “desentranhados”.

Azevedo destaca que os dados mostram Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula pela primeira vez, com 46% contra 45% em um eventual segundo turno. No levantamento anterior, o petista liderava por 46% a 43%. Apesar da mudança, o jornalista pondera que o contexto político e o desempenho histórico indicam resiliência de Lula, mesmo diante de desgaste do governo e de um ambiente adverso.

Segundo o colunista, a atual conjuntura é marcada por forte pressão sobre o governo federal, com críticas amplificadas e acertos frequentemente minimizados. Ainda assim, Lula mantém um patamar competitivo, o que, na avaliação de Azevedo, reforça sua condição de favorito. Ele também observa que episódios recentes, como investigações conduzidas pela Polícia Federal, acabam impactando politicamente o governo, mesmo quando não há relação direta com o Executivo.

A análise aponta ainda que o empate técnico se repete em simulações com outros nomes, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ambos com 42% contra 45% de Lula. Para o jornalista, esse cenário evidencia a força de um sentimento difuso de rejeição ao petismo ou ao governo, independentemente do adversário.

Azevedo também contesta a ideia de que a polarização política estaria enfraquecida. Para ele, a ausência de candidaturas viáveis fora desse eixo indica justamente o contrário: a disputa continua estruturada entre campos opostos, sem espaço relevante para alternativas.

No campo da direita, o colunista afirma que a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato representa a consolidação de uma estratégia interna ao bolsonarismo. Ele avalia que a articulação liderada por Eduardo Bolsonaro foi decisiva para esse movimento e alerta que não há disputas fáceis no cenário político.

Um dos pontos centrais do artigo é a existência de um “candidato oculto”. Segundo Azevedo, o Flávio Bolsonaro que aparece nas pesquisas ainda não expõe integralmente suas posições e propostas. O jornalista cita declarações do senador em eventos e entrevistas para sustentar que há diferenças entre o discurso público atual e posições já manifestadas anteriormente.

Entre os exemplos mencionados, estão falas sobre política externa e propostas relacionadas ao Judiciário. O colunista destaca que, em determinados contextos, o senador defendeu medidas como anistia a envolvidos em atos golpistas e confrontos com o Supremo Tribunal Federal, o que, em sua avaliação, pode indicar riscos institucionais.

A análise também aborda o tratamento desigual dado aos candidatos no debate público. Enquanto o governo Lula é constantemente escrutinado, Azevedo argumenta que a candidatura de Flávio ainda estaria protegida de um exame mais rigoroso sobre sua trajetória e propostas.

Por fim, o jornalista ressalta que a disputa ainda está em estágio inicial e que a campanha eleitoral será decisiva para definir o cenário. Ele defende que o confronto entre os candidatos deve se concentrar em propostas concretas, como políticas para salário mínimo, Previdência, jornada de trabalho e orçamento público, além da comparação entre gestões passadas.

Na avaliação de Azevedo, tanto Lula quanto Flávio carregam históricos que inevitavelmente serão revisitados ao longo da campanha, o que tende a esclarecer ao eleitor as diferenças entre os projetos em disputa.