Flávio ataca Lula com imagens de miséria no governo Bolsonaro (vídeo)

247 - O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste domingo (12) um vídeo nas redes sociais em que critica o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), associando o aumento do endividamento das famílias brasileiras a imagens de pessoas buscando alimentos em um caminhão de coleta de lixo. As cenas utilizadas, no entanto, não correspondem ao período atual e foram registradas em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

As imagens exibidas no vídeo foram gravadas em setembro de 2021, em Fortaleza (CE), quando episódios de insegurança alimentar ganharam grande repercussão nacional. À época, registros semelhantes circularam amplamente, incluindo cenas de distribuição de restos de carne e ossos no Rio de Janeiro e filas de pessoas em busca de doações de ossos de boi em Cuiabá (MT).

No vídeo publicado, Flávio Bolsonaro critica a economia sob Lula e menciona o endividamento das famílias, mas utiliza imagens que remetem a um contexto anterior, associado ao governo de seu pai.