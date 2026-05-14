Internautas brasileiros criticam Jim Caviezel após vazamento de áudios de Flávio Bolsonaro

247 - Internautas brasileiros passaram a criticar o ator norte-americano Jim Caviezel nas redes sociais após a divulgação de áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. O ator interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme Dark House.

Segundo informações da Agência Estado, reproduzidas pelo UOL, mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro revelariam pedidos de apoio financeiro para ajudar a custear a produção cinematográfica.

Após a repercussão do caso, perfis brasileiros passaram a comentar em publicações recentes de Caviezel com críticas relacionadas ao suposto financiamento do longa-metragem. Até o momento, o ator não comentou publicamente o assunto.

Comentários críticos se espalham nas redes

As manifestações se intensificaram após a circulação dos áudios atribuídos ao senador. Em diversas publicações do ator, brasileiros deixaram mensagens questionando a origem dos recursos usados no filme.

“Esse é o filme gravado com dinheiro do Banco Master? Pergunta aí pro Flávio de onde veio a grana”, escreveu um usuário em uma das postagens de Jim Caviezel.

Outro comentário afirmava: “Quem pagou esse filme foram os aposentados do Brasil”. Já uma terceira mensagem dizia: “Dinheiro do filme vindo por esquema de corrupção”.

As publicações rapidamente ganharam repercussão entre usuários brasileiros, ampliando o alcance do caso nas redes sociais do ator norte-americano.

Filme sobre Bolsonaro entra no centro da polêmica

O filme Dark House retrata Jair Bolsonaro e tem Jim Caviezel como protagonista. O ator ficou conhecido internacionalmente por interpretar Jesus Cristo no longa A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson.

A repercussão ocorre em meio ao aumento das discussões políticas envolvendo aliados do ex-presidente e ao debate sobre o financiamento de produções associadas ao bolsonarismo.

Até agora, Jim Caviezel não respondeu às críticas feitas por brasileiros nem se pronunciou sobre os comentários relacionados aos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.