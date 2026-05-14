Internautas brasileiros criticam Jim Caviezel após vazamento de áudios de Flávio Bolsonaro
Mensagens do senador para Daniel Vorcaro pedindo recursos para filme provocaram reação de brasileiros nas redes sociais do ator estadunidense
247 - Internautas brasileiros passaram a criticar o ator norte-americano Jim Caviezel nas redes sociais após a divulgação de áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. O ator interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme Dark House.
Segundo informações da Agência Estado, reproduzidas pelo UOL, mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro revelariam pedidos de apoio financeiro para ajudar a custear a produção cinematográfica.
Após a repercussão do caso, perfis brasileiros passaram a comentar em publicações recentes de Caviezel com críticas relacionadas ao suposto financiamento do longa-metragem. Até o momento, o ator não comentou publicamente o assunto.
Comentários críticos se espalham nas redes
As manifestações se intensificaram após a circulação dos áudios atribuídos ao senador. Em diversas publicações do ator, brasileiros deixaram mensagens questionando a origem dos recursos usados no filme.
“Esse é o filme gravado com dinheiro do Banco Master? Pergunta aí pro Flávio de onde veio a grana”, escreveu um usuário em uma das postagens de Jim Caviezel.
Outro comentário afirmava: “Quem pagou esse filme foram os aposentados do Brasil”. Já uma terceira mensagem dizia: “Dinheiro do filme vindo por esquema de corrupção”.
As publicações rapidamente ganharam repercussão entre usuários brasileiros, ampliando o alcance do caso nas redes sociais do ator norte-americano.
Filme sobre Bolsonaro entra no centro da polêmica
O filme Dark House retrata Jair Bolsonaro e tem Jim Caviezel como protagonista. O ator ficou conhecido internacionalmente por interpretar Jesus Cristo no longa A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson.
A repercussão ocorre em meio ao aumento das discussões políticas envolvendo aliados do ex-presidente e ao debate sobre o financiamento de produções associadas ao bolsonarismo.
Até agora, Jim Caviezel não respondeu às críticas feitas por brasileiros nem se pronunciou sobre os comentários relacionados aos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.