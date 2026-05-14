Revista britânica The Economist vê candidatura de Flávio Bolsonaro seriamente ameaçada

247 – A tradicional revista britânica The Economist avaliou que a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro enfrenta uma séria ameaça após o vazamento de mensagens que mostram uma relação próxima entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como personagem central da maior fraude bancária já registrada no Brasil.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo Intercept Brasil e repercutidas pela revista britânica em reportagem publicada na seção Américas, sob o título “Bolsonaro e o banqueiro”. Segundo a publicação, o episódio representa um risco político relevante para Flávio Bolsonaro, tratado como principal candidato da direita para a eleição presidencial de outubro.

Text and voice messages show a close connection between Flávio and Daniel Vorcaro, a disgraced banker https://t.co/NqOMkGGWxC May 14, 2026

Mensagens expõem ligação entre Flávio e banqueiro

De acordo com a reportagem, mensagens de texto e áudios revelam que Flávio Bolsonaro pediu a Daniel Vorcaro que concluísse pagamentos relacionados ao financiamento de um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

A The Economist relembra que Jair Bolsonaro, ex-presidente de extrema direita, cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Para a publicação britânica, o conteúdo das mensagens reforça a existência de uma relação próxima entre o senador e o banqueiro, cuja reputação foi profundamente atingida após o escândalo financeiro.

Escândalo aumenta desgaste político

A repercussão internacional do caso ocorre em um momento decisivo da disputa eleitoral brasileira. Flávio Bolsonaro vinha sendo apresentado como principal herdeiro político do bolsonarismo e aposta central da direita para a sucessão presidencial.

A associação com Daniel Vorcaro, porém, amplia o desgaste político do senador. A revista descreve o banqueiro como uma figura “desmoralizada” e ligada ao maior caso de fraude bancária da história do país.

Segundo a análise da publicação, o vazamento pode aprofundar o escrutínio público sobre as conexões políticas e financeiras do entorno bolsonarista durante a campanha eleitoral.

Filme sobre Jair Bolsonaro está no centro do caso

As mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil indicam que Flávio Bolsonaro cobrava Vorcaro sobre pagamentos pendentes ligados à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

A reportagem da The Economist não informa valores nem detalhes da estrutura financeira do projeto audiovisual, mas destaca que os áudios e mensagens fortalecem as evidências de proximidade entre os dois.

O material veio a público em 13 de maio e rapidamente ganhou repercussão internacional, sendo tratado pela revista britânica como um possível fator de desestabilização da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.