Lindbergh pede investigação da PF sobre suposto financiamento de Eduardo Bolsonaro com recursos enviados por Vorcaro (vídeo)

247 – O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta quarta-feira que pedirá uma investigação da Polícia Federal sobre a possibilidade de recursos enviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro aos Estados Unidos terem financiado ações políticas de Eduardo Bolsonaro no exterior. A declaração foi publicada em suas redes sociais após a divulgação de informações envolvendo transferências ligadas ao projeto do filme Dark horse.

“URGENTE. O dinheiro que Vorcaro enviou aos EUA para suposto filme do Jair Bolsonaro pode ter financiado as ações de traição e coação do Eduardo Bolsonaro. Vamos entrar com pedido de investigação na Polícia Federal. É tudo muito grave!”, escreveu Lindbergh. Confira o vídeo:

A manifestação do parlamentar ocorre após reportagens revelarem que parte dos recursos associados ao financiamento do longa Dark horse teria sido transferida para o Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos. Segundo informações publicadas pelo Intercept Brasil e repercutidas pela coluna Amado Mundo, o fundo tem como agente legal o escritório do advogado Paulo Calixto, que atua na defesa de Eduardo Bolsonaro.

As suspeitas levantadas por Lindbergh ampliam a pressão política sobre o entorno da família Bolsonaro. O deputado sugere que o dinheiro enviado ao exterior pode não ter sido utilizado apenas para a produção cinematográfica relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também para sustentar atividades políticas de Eduardo Bolsonaro em território norte-americano.

Nos últimos meses, Eduardo Bolsonaro passou a ser alvo de questionamentos sobre sua permanência nos Estados Unidos e sobre as fontes de financiamento utilizadas durante esse período. Inicialmente, ele afirmou que se mantinha no país com recursos enviados pelo pai. Posteriormente, evitou responder publicamente sobre o tema.

Após a repercussão das reportagens, Eduardo Bolsonaro declarou que não haveria qualquer irregularidade nas operações financeiras mencionadas. Segundo ele, sua família não conhecia Daniel Vorcaro quando houve o pedido de recursos em 2025. A versão, porém, vem sendo contestada por críticos e adversários políticos, que apontam o histórico de reportagens sobre a atuação do banqueiro.

Lindbergh Farias classificou o caso como “muito grave” e defendeu a abertura imediata de apuração pela Polícia Federal para esclarecer se houve uso de recursos privados em ações políticas ou de articulação internacional ligadas ao grupo bolsonarista.

A nova ofensiva política ocorre em meio ao avanço de investigações sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e sobre possíveis estruturas de financiamento destinadas a sustentar campanhas políticas, comunicação digital e articulações internacionais do bolsonarismo.