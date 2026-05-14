PF aponta delegada e marido como espiões de Daniel Vorcaro

247 - A Polícia Federal identificou a delegada Valéria Vieira Pereira da Silva e o marido dela, o policial federal aposentado Francisco José Pereira da Silva, como integrantes de um esquema de repasse de informações sigilosas que beneficiaria interesses do banqueiro Daniel Vorcaro. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e fazem parte das investigações da sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14).

Segundo a reportagem do Metrópoles, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou o afastamento preventivo da delegada de suas funções, além da proibição de deixar o país e da apreensão do passaporte em até 24 horas. A investigação aponta suspeitas de violação de sigilo funcional, corrupção e participação em organização criminosa.

De acordo com a PF, Valéria teria desempenhado papel relevante no fornecimento de dados reservados ao grupo investigado, conhecido como “A Turma”, que atuaria em favor da família Vorcaro. Os investigadores afirmam que o casal funcionava como uma espécie de “espiões” dentro da corporação para atender aos interesses do banqueiro.

Delegada teria acessado investigação sem autorização

As apurações indicam que a delegada acessou, sem justificativa funcional, um inquérito conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Apesar disso, ela estava lotada em Minas Gerais desde 2006 e não possuía atribuição relacionada ao procedimento investigativo.

Ainda segundo a PF, após consultar o material sigiloso, Valéria teria compartilhado informações com Marilson Roseno da Silva, também policial federal aposentado e apontado como funcionário da família Vorcaro.

Em relatório, a corporação afirmou que “o conteúdo compartilhado teria sido suficientemente detalhado, permitindo a identificação do objeto da investigação e de pessoas efetivamente visadas”.

Marido seria intermediário para evitar rastros

Os investigadores afirmam não terem encontrado comunicações diretas entre Valéria e Marilson. No entanto, a Polícia Federal sustenta que Francisco José Pereira da Silva teria atuado como intermediador das informações.

Segundo a corporação, a participação do marido da delegada teria servido para “reduzir rastros diretos da participação da delegada” no suposto esquema de vazamento de dados sigilosos.

A PF segue investigando a possível atuação coordenada de policiais e ex-policiais federais em favor de interesses privados ligados à família Vorcaro.

Pai de Daniel Vorcaro foi preso em Minas Gerais

Durante a operação desta quinta-feira, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, também foi alvo das medidas judiciais autorizadas pelo STF. Ele foi preso em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e levado para a sede da Polícia Federal na capital mineira.

A defesa de Henrique Vorcaro contestou a prisão e afirmou que a decisão judicial “se baseia em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo”.

O advogado Eugênio Pacceli declarou ainda que as acusações relacionadas ao suposto esquema de corrupção e ao envolvimento de policiais federais como informantes não haviam sido apresentadas previamente à defesa nem ao empresário. “O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer”, afirmou.