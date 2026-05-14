Vorcaro é o “irmão 05 da família Bolsonaro”, diz Padilha

247 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira (14) que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seria o “irmão 05 da família Bolsonaro”. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Acorda, Metrópoles.A fala ocorre após reportagens revelarem diálogos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Vorcaro em negociações relacionadas ao financiamento do filme biográfico Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos.

Durante a entrevista, Padilha ironizou a relação entre o empresário e o filho do ex-presidente. “Ver o Flávio Bolsonaro chamando irmão master, estamos descobrindo que a família Bolsonaro tem o 05 também”, afirmou o ministro.

Padilha também fez críticas diretas ao senador. “Flávio tem relações íntimas com tudo que tem de mais corrupto e criminoso no país”, declarou. Em outro trecho, acrescentou: “É mais um episódio do cinemão da Bolsonaro Produções, os episódios anteriores eles já mostravam que não surpreende a ninguém, e Flávio Bolsonaro trata de irmão o irmão master, o 05 da família”.

As declarações ocorreram após o Intercept Brasil divulgar mensagens indicando que Daniel Vorcaro teria desembolsado cerca de R$ 61 milhões para financiar o longa-metragem sobre Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, os recursos teriam sido solicitados por Flávio Bolsonaro.De acordo com o Intercept, uma das conversas entre os envolvidos aconteceu em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero e dois dias antes da liquidação do Banco Master.

Ainda conforme a reportagem, os pagamentos teriam sido realizados entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações distintas. O valor total negociado chegaria a R$ 134 milhões, embora, segundo o site, não existam evidências de que toda a quantia tenha sido efetivamente transferida.