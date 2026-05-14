"A verdade tarda, mas não falha", diz Lula após áudios de Flávio Bolsonaro e Vorcaro virem à tona

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quinta-feira (14) a divulgação de mensagens trocadas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro. Durante evento de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, na Bahia, o petista afirmou que “a verdade tarda, mas não falha”.

As conversas foram reveladas pelo site Intercept Brasil e, segundo o SBT News, tiveram a autenticidade confirmada por fontes da Polícia Federal. O conteúdo mostra diálogos sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção relacionada à trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Lula critica mentira na política

Sem citar diretamente Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República, Lula fez críticas à mentira na política e destacou a importância da transparência na relação entre representantes públicos e eleitores.

“Uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele pra saber quem está mentindo. E vocês estão vendo na televisão. A verdade tarda, mas não falha. E minha mãe dizia: mentira tem perna curta. Ela pode causar prejuízo”, declarou.

Na sequência, o presidente endureceu o discurso ao falar sobre políticos que mentem. “O cara que mente na política devia cair na língua dela”, afirmou.

Conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, as mensagens tratavam de uma negociação de US$ 24 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar o filme Dark Horse.

Ainda de acordo com a publicação, ao menos R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025. O material integra o conteúdo extraído do primeiro celular apreendido de Daniel Vorcaro, recolhido pela Polícia Federal em novembro do ano passado.

Lula questiona uso de IA nas eleições

Durante o mesmo evento na Bahia, Lula também abordou o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral de 2026. O presidente elogiou o discurso do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, sobre os riscos da tecnologia no processo eleitoral.

Segundo Lula, a inteligência artificial pode trazer avanços importantes para áreas como saúde, educação, ciência e tecnologia, mas levantou dúvidas sobre o impacto do recurso nas eleições.

“Posso colocar a sua cara e não é você, sua voz e não é você, fazendo coisa boa ou coisa ruim. A inteligência artificial ajuda muito, na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, tem uma importância muito grande. Mas na eleição, será que é necessário? As pessoas têm que votar numa coisa verdadeira, de carne e osso. Não podem votar numa mentira”, declarou o presidente.